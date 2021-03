Benzin-Attentat auf Ex-Freundin: Polizei sucht nach DIESEM Mann

Wien. Die Wiener Polizei wurde wegen eines Brandes in einem Geschäftslokal alarmiert. Vor dem Geschäft fanden Polizisten und Rettungskräfte eine Frau mit schweren Brandverletzungen vor. Die 35-Jährige gab vor Ort an, dass sie in einem Geschäft von ihrem 47-jährigen ehemaligen Lebenspartner mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet worden war. Sie wurde notfallmedizinisch versorgt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital gebracht, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Die Wiener Polizei fahndet mittels Lichtbilder nach dem österreichischen Tatverdächtigen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wird um Veröffentlichung der Bilder gebeten. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Brand, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.