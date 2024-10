Betrunkener (54) droht Imbissstand anzuzünden

Der 54-Jährige war mit dem Imbissstandverkäufer in Streit geraten und hatte dabei den Bildschirm des Kassensystems zu Boden geworfen.

Wien. Am Mittwoch kam es wegen eines randalierenden Mannes um 4 Uhr zu einem Polizei-Einsatz bei einem Imbissstand in der Kärntner Straße (1. Bezirk). Der offensichtlich alkoholisierte 54-Jährige (StA.: ungeklärt), war mit dem Imbissstandverkäufer in Streit geraten und hatte dabei den Bildschirm des Kassensystems zu Boden geworfen, wodurch dieser beschädigt wurde. Anschließend drohte der Mann damit, den Imbissstand anzuzünden.

Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der 54-Jährige bereits mehrmals wegen anderer strafrechtlicher Verstöße verurteilt worden war. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und später über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,7 Promille.