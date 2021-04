Der Täter sperrte zwei Mitarbeiter in einen Raum und flüchtete zu Fuß.

Wien. Ein derzeit unbekannter Täter soll am Mittwoch um 14.15 Uhr einen Informationsschalter im Bahnhofsbereich Praterstern betreten und zwei Mitarbeiter mit einer mutmaßlichen Schusswaffe bedroht haben. Der Tatverdächtige soll dann aus der dortigen Kassenlade eine Bargeldsumme in unbekannter Höhe entwendet haben. Die zwei Mitarbeiter wurden anschließend in einen Raum gesperrt und der Unbekannte flüchtete zu Fuß, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Die Angestellten konnten sich selbstständig befreien und blieben unverletzt. Eine Sofortfahndung nach dem Mann wurde eingeleitet.