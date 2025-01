Bis Juni! Zugausfälle zwischen Hauptbahnhof und Hütteldorf

Die Sanierungsarbeiten entlang der S80 gehen in die nächste Phase, weshalb es vom 31. Jänner bis zum 6. Juni teilweise zu Zugausfällen zwischen Hauptbahnhof und Hütteldorf kommt.

Das neue Jahr ist für die ÖBB ein ereignisreiches - unter anderem werden die Donaubrücken entlang der Schnellbahnlinie S80 saniert. Noch im Jänner gehen die Erhaltungsarbeiten mit Maßnahmen zwischen Hauptbahnhof und Hütteldorf in die zweite Phase, weshalb es ab Februar vereinzelt zu Einschränkungen auf der gesamten Strecke der S80 kommt.

Der Hauptbahnhof in Wien © ÖBB / Bönsch ×

Die Sanierungsarbeiten der ersten Phase zwischen Hauptbahnhof und Aspern Nord dauern noch bis Ende Februar an. Bis dahin fährt die Linie S80 in diesem Abschnitt nicht von Montag bis Donnerstag, jeweils ab 10:00 Uhr bis Betriebsschluss. Weiterhin nicht betroffen von den Bauarbeiten sind die Frühverbindungen und der Wochenendverkehr. Ab 28. Februar läuft der Zugverkehr zwischen Hauptbahnhof und Aspern Nord dann wieder wie gewohnt.

Zugverkehr von Hauptbahnhof bis Hütteldorf

Am 31. Jänner startet die zweite Bauphase im Bereich Hauptbahnhof bis Hütteldorf, wo es deshalb bis zum 6. Juni immer wieder zu teilweise längeren Ausfällen kommt. Diese können auch im Frühverkehr sowie am Wochenende vorkommen. Achtung: Von 3. Februar bis 11. Februar – also während der Semesterferien – kommt es an einzelnen Tagen zu Überschneidungen der Sperren auf beiden S80-Abschnitten. Aktuelle Meldungen dazu sind online unter oebb.at/baustellen zu finden.

Fahrgäste können während dieser Zeit auf die Linien REX8 und R81 ausweichen, wobei ÖBB Tickets für die betroffenen Abschnitte auch bei den Wiener Linien gelten.