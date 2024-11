Böller und verbotene Waffen aus dem Ausland sichergestellt

16 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren angezeigt

Wien. 233 pyrotechnische Gegenstände wie etwa Böller und drei verbotenen Waffen sind am Mittwoch und am Donnerstag von der Wiener Bereitschaftseinheit einkassiert worden. Wie die Landespolizeidirektion am Freitag berichtete, kam es zu den Sicherstellungen im Zuge einer Schwerpunktaktion am Bahnhof Floridsdorf.

Bei den Waffen handelte es sich um ein als Taschenlampe getarntes Elektroschockgerät, einen sogenannten "Totschläger" und einen Schlagring. Die vormaligen Besitzer der im Ausland gekauften Gegenstände, 16 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, wurden angezeigt.