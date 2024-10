Buggy und Rollstuhl gegen Naschmarkt Neu

Bürgerinitiative mobilisiert gegen Baubeginn des unerwünschten "Pavillons".

Harsche Kritik hagelt es von der Bürgerinitiative „Freiraum Naschmarkt“ wegen des gestern wieder mit bereits kommunizierten Plänen vorgenommenen Spatenstich des Naschmarkt-Umbaus. Das Büros von SR Ulli Sima informierte, dass Anrainerbedenken bereits berücksichtigt seien. Ein Sprecher: „Man ist letztes Jahr schon davon abgegangen den Flohmarktplatz zu bebauen.

Jugendstilhäuser bis zum 2. Stock verdeckt

Ein geplanter Pavillon, der die Jugendstilhäuser an der Linken Wienzeile bis zum 2. Stock verdeckt, wird umgesetzt. Die letzten Pläne wurden nur versteckt hergezeigt, so Monika Ferdiny von „Freiraum Naschmarkt“. Man will nun den Platz besetzen: „Wir haben SR Simas Baggern und Betonmischern zwar nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen – unsere mitgeführten Gefährte werden Kinderwägen, Rollstühle oder Rollatoren sein.“ Dass es einen einstimmigen Beschluss im Bezirksparlament für einen runden Tisch gab, bestätigt BV Markus Rummelhart (SPÖ). Der wurde aber offenbar ignoriert. B.Mader