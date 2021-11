Café-Betreiber nach Hitlergruß in Wien festgenommen

Alkoholisierter 39-Jähriger zeigte Unmut über Corona-Kontrollen in seinem Lokal.

Wien. Der Betreiber eines Cafés in Wien-Rudolfsheim hat während einer Kontrolle der Coronamaßnahmen am Montagabend nicht alleine seinen Unmut darüber geäußert. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass sagte der 39-Jährige auch "Heil Hitler" und führte den Hitlergruß aus. Daraufhin wurde der Mann nach dem Verbotsgesetz angezeigt und vorläufig festgenommen, er befand sich am Dienstag in polizeilicher Anhaltung. Der Betreiber war alkoholisiert, ein Test wies ein Promille Alkohol nach.