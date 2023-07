× CO-Unfall in Wien: Bub (12) wurde schwer verletzt

Eine gestörte Gastherme in einem Wohnhaus in Wien sorgte für einen CO-Unfall.

Wien. In der Kudlichgasse in Favoriten kam es zu einem folgenschweren CO-Unfall. Ein Bub (12) wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch das Elternehepaar und zwei weitere Kinder mussten im Spital untersucht werden. 13 weitere Personen wurden ambulant behandelt.

Die gestörte Gastherme im Badezimmer löste den Unfall aus. Der Grund des Gas-Austritts war der schlechte Wartungszustand und das heiße Wetter. Fünf Feuerwehrautos mit 21 Mann waren im Einsatz.