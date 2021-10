× Cobra hebt riesige Waffenlager in Wien aus

Weiters wurden insgesamt ca. 240 Gramm Cannabiskraut sichergestellt.

Wien. Bei Razzien in mehreren Wohnungen in Wien hat die Polizei am Samstag rund 100 Waffen wie Pistolen sowie Gewehre, aber auch Schlagringe und Samuraischwerter sichergestellt. Drei österreichische Staatsbürger - zwei Männer im Alter von 67 und 29 Jahren sowie eine 56-jährige Frau - wurden angezeigt. Hintergründe waren am Montag noch unklar.

© LPD Wien ×

© LPD Wien ×

Das Landeskriminalamt Wien kam durch einen nicht näher genannten Hinweis auf die Spur der Beschuldigten. Neben den Waffen wurden auch insgesamt ca. 240 Gramm Cannabiskraut sichergestellt. Es dürfte laut Polizeisprecher Mohamed Ibrahim aber kein Bezug zum Suchtgiftmilieu bestehen. Gegen die Verdächtigen wurde neben den Anzeigen auch ein Waffenverbot ausgesprochen.