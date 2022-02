Corona: 387.000 Menschen ohne Job in Wien

Kocher: Arbeitslosigkeit auf niedrigsten Stand seit zehn Jahren - 184.000 Personen noch zur Kurzarbeit vorangemeldet.

Der Konjunkturaufschwung lässt die Arbeitslosenzahlen weiter sinken. Derzeit sind 386.902 Personen arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulungen und damit um 6.642 weniger als in der Vorwoche, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Damit sei die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren, so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Zur Kurzarbeit sind aktuell aber noch 184.454 Personen vorangemeldet.

"Dass wir auch diese Woche einen leicht sinkenden Trend bei der Arbeitslosigkeit verzeichnen, liegt sowohl an saisonalen Effekten, als auch an der fortwährend positiven Dynamik am Arbeitsmarkt", kommentierte Kocher die aktuellen Arbeitsmarktdaten. Die Arbeitslosenzahlen inklusive Schulungen seien Mitte Februar 2012 mit 384.588 Personen auf ähnlichem Niveau wie heute gewesen. In den Jahren 2019, 2020 und 2021 befanden sich Mitte Februar laut Arbeitsministerium um 35.414, um 22.620 bzw. um 136.679 Personen mehr in Arbeitslosigkeit.

Gegenüber der Vorwoche stieg die Zahl der vorangemeldeten Kurzarbeiter um rund 5.500 auf 184.454. "Im Vorjahresvergleich erkennt man, dass die Unternehmen weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kurzarbeit voranmelden mussten, da die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft dieses Jahr nicht von derart umfangreichen Einschränkungen gebremst wurde, wie noch im Jahr 2021", so der Arbeitsminister. Ende Jänner 2021 waren noch 470.493 Personen zur Kurzarbeit vorangemeldet. Aus aktuellen Erhebungen für den Zeitraum des vierten Quartals 2021 sieht man laut Kocher, dass nur knapp mehr als die Hälfte der von den Unternehmen vorangemeldeten Kurzarbeit beansprucht wird. Dies zeuge "von einer hohen Dynamik am Arbeitsmarkt" und zeige, "dass viele Unternehmen die Voranmeldungen zur Kurzarbeit nur als Vorsichtsmaßnahme tätigen".