× Crash mit Bim: Rettungsauto kippt um

Bei einem spektakulären Unfall in Wien-Favoriten ist ein Rettungs-Einsatzauto umgekippt und seitlich zum Liegen gekommen.

Wien. Am Dienstag um kurz vor 23 Uhr krachte es in der Alfred-Adler-Straße in Wien-Favoriten. Eine Straßenbahn und ein Rettungsauto krachten zusammen. Das Einsatzfahrzeug kam bei dem spektakulären Crash seitlich zum Liegen.

Das Rettungsauto dürfte bei einer Einsatzfahrt die Straßenbahn touchiert haben. Wie auf Bildern zu sehen ist, wurde auch eine Ampel bei dem Unfall erfasst.

Eine Person wurde leicht verletzt. Der Einsatz war Dienstagnacht noch im Gange. Feuerwehr, Polizei und Rettung standen im Einsatz.