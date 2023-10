Die 5 besten Restaurant-Tipps fürs Ganslessen

Bio-Qualität und liebevolle Gerichte serviert

Genuss. Seit Mittwoch ist Ganslzeit im größten Bio-Restaurant der Welt, wie sich „Kolariks Luftburg“ im Prater bezeichnet. Die Gänse für Braten und Suppe kommen aus artgerechter Biohaltung aus dem Waldviertel.

Ein Klassiker ist „Rudi´s Beisl“ in der Wiedner Hauptstraße. Auch hier hat die Ganslzeit bereits begonnen und dauert noch bis Dezember.

„Nose-To-Tail“ wird alles verkocht

Bio. „Die Sattlerei“ in der Heinestraße begleitet die Ganslwochen mit einem Viergang-Menü von der Mostviertler Bio-Weidegans von 24. Oktober bis 18. November. Die Gänse werden von „Nose-to-Tail“ verarbeitet und kommen in Form eines kleinen Amuse, einer Terrine, Suppe sowie zartrosa gebraten auf den Tisch.

Das Restaurant „Zu den drei Hacken“ in der Singerstraße bietet Gansl von 3. bis zum 11. November. Im „Gasthaus Prilisauer“ in der Linzerstraße beginnt die Saison am 27. Oktober.

Reservierung ist bei allen Restaurants erforderlich. Meist muss auch die gewünschte Anzahl an Gansl-Portionen bekannt gegeben werden.