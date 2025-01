Dieses Buch bekommen alle Volksschulkinder gratis

Ein neues Projekt im Rahmen der ECHO-Buchaktivitäten soll die Lesekompetenz und Leselust von Volksschulkindern in Wien fördern.

Unglaublich, aber wahr: Fast ein Drittel der österreichischen Bevölkerung kann nicht sinnerfassend lesen. Und: Nur vier von zehn treiben hierzulande regelmäßig Sport. Beides – Lesekompetenz und Bewegung – sind für die Entwicklung der Kinder allerdings besonders wichtig. Aus diesem Grund hat das Winter-Kinder-Lesefest des ECHO Medienhauses gemeinsam mit Thalia eine Initiative gestartet: Wiener Volksschulkinder erhalten kostenlos das Buch "Auf die Plätze. Fertig. Los!".

Das Gratis-Kinderbuch ist ab 30. Jänner mit dem entsprechenden Gutschein in der Thalia-Filiale Schottengasse im ersten Bezirk erhältlich. Den Gutschein dafür bekommt man in der Stadtinformation im Rathaus - Eingang 1 am Friedrich-Schmidt-Platz 1.

Ein Buch von Groß für Klein

Das Buch thematisiert die Verbindung zwischen Lesen und Sport, wobei die darin enthaltenen Geschichten, Märchen und Sagen von Spitzen-Wintersportlern ausgewählt wurden. Sie wissen nämlich, dass regelmäßiges Lesen und häufige sportliche Aktivitäten die kognitiven Fähigkeiten fördern und die Wahrnehmungs- sowie Aufnahmefähigkeiten stärken. Lesen und Sport haben also eine positive Auswirkung auf die Gehirnleistung.

Aus dem alpinen Skisport und Snowboardsport sind mit Lizz Görgl, Franz Klammer, Michaela Dorfmeister, Alexandra Meissnitzer, Katharina Liensberger, Karl Schranz, Armin Assinger, Markus Salcher, Benjamin Karl, Alexander Maier, Lukas Pachner, die Springer:innen Jacqueline Seifriedsberger, Manuel Fettner, Glora Balaz, der Kapitän der Spusu Vienna Capitals Mario Fischer, die Eiskunstläuferinnen Claudia Kristofic-Binder und Trixi Schuba große Persönlichkeiten mit an Bord.