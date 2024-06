Drag-Queen Candy Licious trägt "Kondom-Kleid" auf Pride-Parade

Szene-Star und Taxi 40100 setzen sich für sicheren Verkehr ein

Taxi 40100 sorgt für sicheren Verkehr – so ist es nur naheliegend, dass der Wiener Taxivermittler auch bei der Regenbogenparade am 8. Juni in Wien mit dabei ist. „Wir konnten Dragqueen und Aktivist Candy Licious dafür gewinnen, dass sie als Markenbotschafterin für Taxi 40100 bei der Pride mit dabei ist. Wir haben extra für diesen Anlass ein eigenes Kondom-Kleid für sie entwerfen lassen“, so Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100.

Candy Licious im Kondomkleid. © Taxi 40100/Kreuzberger ×

Das gelbe bodenlange Kleid ist mit 150 Kondomen geschmückt und wird mit Sicherheit ein Hingucker auf der Pride.

„Das Kleid ist so bunt wie der Regenbogen selbst. Ich freue mich schon darauf, es zu tragen“, so Candy Licious. Pride-Besucher aufgepasst: Die Dragqueen ist auch mit einem Mikrofon und ein paar kniffligen Fragen ausgestattet. Wer bei der Straßenbefragung die richtigen Antworten gibt, darf sich auf tolle Goodies freuen – von Kondomen bis hin zu kultigen Badeenten oder Taxi-Gutscheinen.