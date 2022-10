Drama an Tankstelle: Wohnwagen komplett ausgebrannt

Ein Wohnwagen fing an der Zapfsäule einer Tankstelle in der Donaustadtstraße Feuer und brannte komplett aus - der Fahrer erlitt schwere Verbrennungen.

Der Lenker des Wohnwagens, ein 79-jähriger Wiener, wollte gerade an einer Tankstelle in der Donaustadtstraße tanken, als sein Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen direkt an der Zapfsäule Feuer fing. Ein Tankstellenmitarbeiter betätigte rechtzeitig den Not-Aus-Schalter und konnte so eine größere Katastrophe verhindern.

Die herbeigerufene Feuerwehr, die mit 6 Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz war, konnte den Brand löschen, der Caravan brannte jedoch komplett aus. Der 79-Jährige erlitt mittelschwere Verbrennungen an Oberkörper und Gesicht und wurde von der Berufsrettung mit dem Hubschrauber ins AKH gebracht. Sein Zustand ist soweit stabil.