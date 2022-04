× Ein Verletzter bei Zimmerbrand in Wien

Bei einem Zimmerbrand in einer Wohnung in Wien-Brigittenau ist in der Nacht auf Freitag ein 75-jähriger Mann leicht verletzt worden.

Drei Personen wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, wie es in einer Aussendung hieß. Die Brandursache war vorerst unklar. Das Feuer brach demnach in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienwohnhauses aus. Der Bewohner der Brandwohnung konnte sich in Sicherheit bringen, auch mehrere Hausbewohner flüchteten aus dem Gebäude. Als die Kräfte der Wiener Berufsfeuerwehr am Unglücksort ankamen, schlugen bereits zwei Meter hohe Flammen aus zwei straßenseitigen Fenstern und das Stiegenhaus war stark verraucht. © Viyana Manset Haber × Drei Personen, ein Mann mit einem Kind und eine ältere Dame, mussten mittels Fluchtfiltermasken über das Stiegenhaus in Sicherheit gebracht werden. Ein 75-jähriger Mann, der selbstständig geflohen war, wurde mit Symptomen einer Rauchgasvergiftung von der Wiener Berufsrettung ins Spital gebracht. © Viyana Manset Haber × Durch den umfassenden Löscheinsatz konnte der Brand rasch gelöscht werden. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.