Eklat: Prater-Catcher prügeln sich in Lokal

Die beiden Wrestler Peter White und Michael Kovac prügelten sich bei der Vertragsunterzeichnung.

Wien. Am 8. und 9. Juli ist es soweit: Dann findet im Wiener Prater wieder das EWA Prater Catchen statt und die besten Wrestler Europas steigen im Wurstelprater in den Ring. Mit dabei sind heuer neben Ex-WWE und ECW Superstar Tajiri auch Georges Khoukaz, Doug Williams, Fabio Ferrari und natürlich auch lokale Größen wie Peter White und Michael Kovac.

Bei den zwei letztgenannten eskalierte die Situation schon vor ihrem großen Match: Bei der offiziellen Pressekonferenz, der Vertragsunterzeichnung im Lokal "Luftburg" im Prater brach eine wilde Rauferei zwischen den beiden aus. Beide Wrestler prügelten sich bis Kovac schließlich das Lokal verließ und White noch hinterher schimpfte.

Am Freitag treffen die beiden Streithähne dann im Ring aufeinander.

Das EWA Prater Catchen 2022 findet am Fr, 8. Juli und Sa, 9. Juli 2022 jeweils ab 19.30 Uhr im Praterzelt beim Liliputbahn-Hauptbahnhof statt.

Hintergrund: Wrestling bzw. Ringen hat bereits eine lange Tradition im Wiener Wurstelprater – schon 1890 wurde hier in einem Zelt gecatcht, wie es im "Praterblog" heißt. In den 70er Jahren verlagerte sich der Höhenpunkt des Wiener Catchens dann auf den Heumarkt. 2017 wurde Wrestling von Marcus Vetter, Präsident des Vereins “Wrestling in Wien” wieder in den Wurstelprater geholt und damit zu neuem Leben erweckt. Heuer findet das Prater Catchen nun zum 5. Mal statt.