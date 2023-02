Entführungsversuche: Mann will Kinder in Van locken – bereits 4 Vorfälle

Die Polizei fahndet intensiv nach dem Täter, Schulen mit Warnmeldungen an Eltern.

Wien. Ein Unbekannter versetzt Eltern und Schulen im Westen Wiens in Angst und Schrecken: Am Donnerstag soll er bei der Brücke über den Flötzer­steig in Wien-Penzing versucht haben, Schulkinder zu entführen.

Kastenwagen. Zwei Kinder versuchte er zu überreden, in seinen Kastenwagen einzusteigen. Die Kinder liefen sofort weg. Am späteren Nachmittag wurde ein zweiter Vorfall auf der Seite der U-Bahn beobachtet. Dabei soll der Unbekannte sogar versucht haben, das Mädchen am Arm zu packen. Sie konnte sich jedoch lösen und konnte in einen nahegelegenen Supermarkt fliehen. Am Freitagmorgen dann die nächste versuchte Kindesentführung: Diesmal beim Ordeltpark, der Bub konnte glücklicherweise ebenfalls fliehen.

Schulen warnen jetzt Eltern vor Serientäter

Gefahr. Es soll sich um einen Serientäter handeln, die Polizei fahndet bereits intensiv nach dem Täter. In mehreren Schulen in Penzing und Ottakring werden Eltern nun per Warnmeldung vor dem Kindesentführer gewarnt. Von Seiten der Polizei verstärkte man auch die Streifentätigkeit, ist im Kontakt mit Schulen und Elternvertretern.