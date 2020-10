Erste Weihnachtsbeleuchtung hängt schon in Wiener City

In weniger als 9 Wochen ist Heiliger Abend – die Lichterketten hängen schon.

Schlendert man die Innenstadt entlang, fällt auf: Die Weihnachtsbeleuchtung wurde in vielen Einkaufsstraßen schon längst aufgehängt. Die berühmten Lichterketten in der Kärntner Straße und auf dem Kohlmarkt wurden schon Mitte Oktober montiert, die entlang der Rotenturmstraße, am Graben und der Wollzeile fehlen jedoch noch. Auch die opulenten Luster sind noch nicht installiert. Ende November wird das Licht für gewöhnlich angeknipst. Bis dahin wartet jedoch noch eine Menge Arbeit. Im Vorjahr wurden rund 190 Kilometer Kabel verlegt, die weit mehr als zwei Millionen Lichtpunkte zum Strahlen brachten, um für Weihnachtsstimmung zu sorgen.