Ein Imam soll die Trauerzeremonie am Friedhof in Leopoldsdorf im Marchfelde abgehalten haben.

Der furchtbare Unfall am Wochenende auf der S2 in Wien schockiert ganz Österreich. Nachdem der 18-jährige Lenker Samuel mit dem PS-starken Audi S7 Sportsback seines Vaters viel zu schnell in eine Leitplanke geprallt war, schleuderte das Auto und fing Feuer.

Justin (17) auf der Rückbank verbrannte im Wrack. Taxifahrer Nenad M. konnte den Fahrer Samuel noch aus dem Wagen ziehen. Leider überlebte aber auch der 18-Jährige nicht und starb kurze Zeit später. Als Einziger überlebte das Feuerinferno der 16-jährige Zlatko. Er liegt im künstlichen Koma auf der Intensivstation des AKH in Wien, mehr als 30 Prozent seines Körpers sind verbrannt.

Beerdigung in Leopoldsdorf im Marchfelde

Das erste Todesopfer des Feuer-Crash wurde am Donnerstagnachmittag beerdigt. Familie und Freunde brachten Justin, der auf der Rückbank gesessen hatte, am Friedhof in Leopoldsdorf im Marchfelde zu Grabe. Ein Imam soll die Trauerzeremonie abgehalten haben. Die Trauerfeier für Samuel soll am Wochenende stattfinden.