Ex-Freund schießt in Innenhof - WEGA-Einsatz

25-Jähriger einsichtig: "Habe Mist gebaut"

Ein 25-Jähriger hat am Samstagabend in der Längenfeldgasse in Wien-Meidling den neuen Freund seiner Ex geschlagen und mit einer Schreckschusspistole bedroht. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war er bei seiner Festnahme geständig und einsichtig: Er habe "Mist gebaut".

Die Exekutive war gegen 21.45 Uhr von Zeugen alarmiert worden, die in einem Innenhof Schüsse gehört hatten. Dort trafen sie auf einen 22-Jährigen, der erzählte, dass der Ältere seine Autotüre aufgerissen, ihm einen Schlag ins Gesicht versetzt und mit einer Waffe bedroht habe. Zudem hätte er ihn angeschrien, er würde seine Freundin schlecht behandeln. Kurz darauf nahmen die WEGA-Beamten den 25-Jährigen fest und stellten bei ihm die Waffe sicher.