Ex-Häftling rechnet mit JA Josefstadt ab

Ungeziefer und nur eine Dusche pro Woche

Österreichs größtes Gefängnis, die Justizanstalt Josefstadt, wird derzeit bei laufendem Betrieb umfassend saniert. Laut Volksanwaltschaft ist das Haus "rettungslos überlaufen". In einem Brief an das Hilfsorgan schildert ein ehemaliger Häftling nun die aus seiner Sicht "menschenunwürdigen Verhältnisse, die dort herrschen, wie Ö1 berichtet.

Ungeziefer. Die Haftbedingungen waren geprägt von einem schwarzen Boden, einem Befall mit Kakerlaken, Ameisen, Mäusen, Ratten und dreckigen sowie kaputten Sanitäranlagen, sowie 23 Stunden in einer Zelle ohne angemessene Belüftung, so der 42-Jährige.

Hygiene. Auch für die eigene Körperhygiene zu sorgen, war eine Herausforderung. So waren die Duschmöglichkeiten auf ein Mal pro Woche für wenige Minuten beschränkt. Zudem war der Ex-Häftling mit drei Rauchern in einer Zelle untergebracht. Tageslicht war aufgrund der kleinen, vergitterten Fenster ebenfalls Mangelware.