Fab Fox verblüffte Publikum mit "Zaubershow ihres Lebens"

Fab Fox, Österreichs neuer "Houdini", ist gerade einmal 25 Jahre alt und verblüffte schon zig Tausende Fans mit seiner Magie-Show der Superlative.

Er ist aktuell die Magier-Sensation in Österreich: Fab Fox. Der 25-jährige Niederösterreicher trat bei seinem Auftrittsreigen in der Wiener Marx Halle von "Dream the Impossible" einmal mehr in die Fußstapfen von Houdini, David Copperfield und Siegfried & Roy. Bei zwölf ausverkauften Shows ließ er in zwei fantastischen Stunden die größten Träume der Menschheit wahr werden - er reiste in Zukunft und Vergangenheit, ging durch Wände aus Stahl und teleportierte echte Zuseher auf der Bühne.

Alles sehr zur Freude des Publikums, allen voran der geladenen VIPs um Ex-Skispringer Thomas Morgenstern, Neo Dancing-Star und Tennis-Ass Stefan Koubek, die Schauspielerinnen Ruth Brauer und Billi Klebow, Tormann-Legende Michael Konsel, Musical-Star Ann Mandrella, Stargeiger Yuri Revich, Schauspieler Jakob Seeböck und Unternehmerin Christina Lugner.

Ausnahmekünstler bleibt am Boden

Dem Mega-Erfolg zum trotz blieb Fab Fox nach wie vor bescheiden: "Es geht nicht darum, wie ein Trick funktioniert, sondern welche Gefühle er bei den Menschen auslöst", stellt er sich selbst in den Hintergrund. Das positive Feedback des Publikums bedeutet ihm besonders viel: "Es war ein unglaublicher Abend. Die Resonanz des Premieren-Publikums hat mich überwältigt. Es ist ein Traum, der wahr geworden ist", sagte Fab Fox nach dem ersten von zwölf Auftritten.

Die perfekt inszenierte Show ist natürlich kein Zufall, sondern das Resultat einer akribischen Vorbereitung. Mehr als zwei Jahre wurden investiert, um jeden Effekt und jede Bewegung zu perfektionieren und ein einzigartiges Show-Erlebnis zu schaffen. Unterstützt wird der Magier von einem 35-köpfigen Team aus Tänzerinnen, Technikern und Stagehands, die mit Hilfe von drei 40 Tonnen schweren Sattelschleppern die Marxhalle in ein zauberhaftes Spektakel verwandelten. "Dream the Impossible ist nicht nur die größte magische Show Österreichs, sie erzählt auch eine poetische Geschichte mit einer zauberhaften Botschaft: Alles im Leben ist möglich, wenn du daran glaubst!", so Fab Fox.

Wer ist Fab Fox?

"Dream the Impossible" ist die zweite Show von FAB FOX. Mit seiner Debüt-Show FABULOUS feierte er einen Sensations-Erfolg: Er wurde zum jüngsten Solo-Künstler Österreichs, bei dem jemals die Wiener Stadthalle zweimal ausverkauft war, ebenso wie das Wiener Gasometer. Mit über zehn Stopps in Österreichs größten Hallen und über 15.000 begeisterten Fans gilt er als internationale Nachwuchshoffnung. Fabian Blochberger kam in Krumbach in der Buckligen Welt in Niederösterreich zur Welt. Schon in jungen Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Zauberei.

Mit nur 13 Jahren begann er, zweimal wöchentlich nach Wien zu fahren, um Schauspielunterricht zu nehmen und seine Fertigkeiten zu perfektionieren. Nach der Schule entschied er sich, seinen Traum zu verwirklichen und professioneller Magier zu werden. Mit 20 Jahren gab er bereits ausverkaufte Magic Dinner Shows und trat regelmäßig auf großen Kreuzfahrtschiffen der MSC Cruises auf. 2022 begann er mit der Konzeption von FABULOUS, einer Zaubershow in einer neuen Dimension. Im Oktober 2023 eroberte er eines der traditionsreichsten Wahrzeichen Wiens, indem er sich aus einer brennenden Box in 30 Metern Höhe vor dem Schloss Schönbrunn befreien musste. Dieser spektakuläre Stunt machte ihn endgültig zu einer Sensation in der Welt der Zauberkunst.