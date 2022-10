Fenstersturz bei Besuch von Freunden

Beim Treffen zweier Familien in einer Wohnhausanlage stürzte ein Kind in die Tiefe.

Wien. Das Unglück passierte Dienstagnachmittag in einem großen Gemeindebau in Hirschstetten im 22. Bezirk. Laut ÖSTERREICH-Informationen von Nachbarn hatte eine afghanische Familie Besuch von Landsleuten, die mit mindestens einem Kind zu ihnen gekommen waren – ein achtjähriges, angeblich autistisches Mädchen. Wie genau es passieren konnte, dass die Kleine unbemerkt zum Fenster gelangte und von dort in den Hof (zum Glück auf die Wiese) fiel, ist laut Polizei „noch Gegenstand von Ermittlungen. Gegen Familienangehörige wurde Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung erstattet“. Alles sieht nach einem tragischen Unfall aus.

»Mädchen kam zu sich und hat geweint«

Rettung. Laut Anwohnern hat eine ältere Dame das in die Tiefe gestürzte Kind gefunden und betreut, bis die Einsatzkräfte vor Ort waren. Inzwischen war ihr Fehlen auch im 4. Stock in der Wohnung bemerkt worden.

Ein Zeuge: „Die Kleine ist dann zu sich gekommen und hat geweint.“ Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde das Mädchen per Rettungsheli ins Spital geflogen. Weitere Infos gibt es derzeit (leider) nicht.