Am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr gleich drei Mal zum Parlament am Ring ausrücken.

Wien. Heute Nachmittag gab es gleich mehrere Male Feuer-Alarm im Parlamentsgebäude am Ring. Drei Mal rückten die Floriani aus, wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber oe24 bestätigte. Offenbar dürfte beim neu-sanierten Gebäude noch nicht alles ganz rund laufen: Beim ersten Einsatz handelte es sich nämlich um eine Fehlauslösung eines Feuermelders – nichts ungewöhnliches bei einem neu-sanierten Gebäude, so der Feuerwehrsprecher.

Im Fall zwei, war der Wasserdampf in der Kantine schuld. Dieser dürfte den Brandmelder ausgelöst haben. Also konnte auch hier schnell Entwarnung gegeben werden. Inzwischen rückte die Feuerwehr erneut zum Parlament aus – hier ist der Grund noch unklar. Der Einsatz ist gerade am Laufen – ein entsprechender Bericht liegt noch nicht vor.