× Feuer in der Großfeldsiedlung: Schwimmbad in Brand

In der Nacht auf Sonntag stand das Schwimmbad in der Großfeldsiedlung in Vollbrand.

Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht auf Sonntag in Wien-Floridsdorf. Im Schwimmbad in der Großfeldsiedlung war ein Feuer ausgebrochen. Ersten Informationen der Feuerwehr zufolge handelte es sich zunächst um einen Flurbrand, der sich ausbreitete und auch auf die Kabinen überging. © Viyana Manset Haber × © Viyana Manset Haber × Die Feuerwehr konnte das Feuer schließlich löschen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt – die Ermittlungen laufen. © Viyana Manset Haber × © Viyana Manset Haber ×