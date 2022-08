Feuerwehr-Großeinsatz: Wohnungsbrand in Wien-Floridsdorf

In Wien-Floridsdorf kam es am Dienstag zu einem Wohnungsbrand.

In einer Wohnung in Wien-Floridsdorf ist Dienstagmittag ein Brand ausgebrochen. Demnach brach das Feuer gegen 12.00 Uhr in einem Zimmer im obersten Stock eines Wohnhauses in der Jedleseer Straße aus. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen in dem Bereich zwar rasch, konnten aber ein Übergreifen auf den Dachstuhl nicht verhindern.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, die Rauchsäule war weithin sichtbar. Neben der Feuerwehr war auch die Berufsrettung im Einsatz. Berichte über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht.