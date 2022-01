Feuerwehreinsatz: Linie U3 steht still

Die Linie U3 steht wegen eines Feuerwehreinsatzes in der Station Volkstheater zwischen Neubaugasse und Herrengasse derzeit still.

Wegen eines Feuerwehreinsatzes in der Station Volkstheater U ist ein Betrieb der Linie U3 zwischen Neubaugasse und Herrengasse nicht möglich. Grund dafür soll eine Störung an einem Zug und eine damit verbundene starke Rauchentwicklung sein. "Zwischen den Stationen Herrengasse und Landstraße wurde ein eingeschränkter Betrieb auf Gleis 2 eingerichtet, Sie müssen daher in der Station Landstraße zur Weiterfahrt umsteigen", heißt es von Seiten der "Wiener Linie" Ersatzweise können die Linien U4, U6, 1, 2, 49, und 48A benutzt werden. Die Störung soll voraussichtlich noch bis 13:00 Uhr.