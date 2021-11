Fiaker-Pferd am Stephansplatz leblos zusammengebrochen

Direkt unterm Stephansdom erlitt Fiaker-Lady Ayana (6) einen lebensgefährlichen Krampf..

Innere Stadt. Drama am Stephansplatz: Direkt vor dem Dom bricht am helllichten Tag Fiaker-Dame Ayana (6) zusammen. „Das Pferd war praktisch tot. Es hat sich nicht mehr gerührt“, schildert ÖSTERREICH-Fotograf Roman Fuhrich die dramatischen Szenen, deren Augenzeuge er wurde.



Dann folgte ein Großeinsatz: Die zufällig anwesende Studentin der Veterinärmedizin Bettina Grabner leistete Erste Hilfe.

© TZÖ/Fuhrich ×

© TZÖ/Fuhrich ×



Ein Kran wurde herbeigeschafft, das weiße Pferd an seinen vier Hufen aufgehängt und in einen Transporter gehoben.

Mit Blaulicht ging es in die Veterinärmedizinische Universität – wo es mittlerweile Entwarnung gibt: Das Tier wird überleben, es erlitt einen Kreuzschlag, einen permanenten Krampf, verbunden mit Lähmungserscheinungen.



Prompt entbrannte der Streit mit den Tierschützern: Georg Prinz vom Verein gegen Tierfabriken donnert: „Wie viele Pferde müssen noch zusammenbrechen, bevor Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky endlich handelt?“