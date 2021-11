× Flammenmeer erschüttert Wien Margarten

Die Feuerwehr ist mit acht Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Bei einem Wohnungsbrand am Dienstagabend in Wien-Margareten mussten ein Mann und zwei Kinder mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Sie befanden sich in umliegenden Wohnungen und wurden von Feuerwehrkräften ebenso wie neun weitere Nachbarn gerettet. Teilweise mussten sie mit Drehleitern geborgen werden, sagte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf.

© Vinjana Manset Haber ×

© Vinjana Manset Haber ×

© Vinjana Manset Haber ×

© Vinjana Manset Haber ×

Die Einsatzkräfte wurden gegen 17.30 Uhr in die Hartmanngasse gerufen. Als sie hinkamen, stand die Wohnung in einem Mehrparteienhaus bereits in Vollbrand, die Flammen schlugen aus den straßenseitig gelegenen Fenstern. Gegen 19.00 Uhr fanden noch Nachlöscharbeiten statt.