Frau mit Umbringen bedroht: Festnahme

29-Jähriger drohte Ex-Frau und vierjähriger Tochter mit dem Umbringen. Drei Menschen von 37-Jährigem außerdem mit Küchenbeil bedroht.

Zwei Männer sind am Mittwoch in Wien festgenommen worden, nachdem sie Frauen bedroht hatten. Ein 29-Jähriger drohte seiner Ex-Frau und der gemeinsamen vierjährigen Tochter in Wien-Leopoldstadt über das Telefon mit dem Umbringen. Gegen ihn sprach die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Der Mann soll seiner Frau bereits wiederholt gedroht haben.

Eine Frau wurde in Wien-Simmering von ihrem Bruder mit einem Küchenbeil bedroht, ebenso wie ihr Lebensgefährte und dessen Bruder. Die Frau wollte laut Polizei einen Vorfall vom Vortag klären. Der 37-Jährige beschimpfte die drei, fuchtelte mit dem Beil und beschädigte so die Jacke eines Opfers. Die Bedrohten konnten flüchten und verständigten die Polizei, die die Waffe sicherstellte. Der Festgenommene wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht, er verweigerte Polizeisprecherin Barbara Gass zufolge die Aussage.