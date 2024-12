Friedenslicht aus Bethlehem kam per Railjet nach Wien

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist heute mit dem ÖBB Railjet am Wiener Hauptbahnhof angekommen. Viele Organisationen wie Feuerwehren und Rotes Kreuz sorgen am 24. Dezember für eine flächendeckende Verteilung in ganz Wien.

Alle Jahre wieder, pünktlich vor Weihnachten bringen die ÖBB das Friedenslicht sicher und behutsam nach Wien. Der Railjet 669 sorgte für den sicheren Transport der leuchtenden Zeichen des Friedens, von Linz bis zum Wiener Hauptbahnhof. Feuerwehren und Rotkreuzstellen sorgen gemeinsam am 24. Dezember für eine flächendeckende Verteilung in ganz Wien. Auch an den Wiener Bahnhöfen kann das Licht abgeholt werden.

Friedenslicht reiste zum 38. Mal mit den ÖBB

Traditionell wird das Friedenslicht, das zu Weihnachten rund um die Welt wandert, in Betlehem, in der Geburtskirche Jesu, entzündet. Wegen des Krieges im Nahen Osten geht das Licht heuer von Christkindl, der Partnerstadt Betlehems im oberösterreichischen Steyr aus. In der Wallfahrtskirche Christkindl hat der neunjährige Matthias Secklehner aus Gschwandt bei Gmunden das diesjährige Friedenslicht übernommen und an den ORF übergeben. Von dort aus wird es auch heuer wieder in mehr als 30 Länder in ganz Europa verteilt, wo es am Weihnachtsabend für Millionen Menschen leuchtet.

Das Friedenslicht ist in Wien eingetroffen. © ÖBB/Marek Knopp ×

„Das Friedenslicht symbolisiert Frieden, Hoffnung und Zusammenhalt. Genau das ist der Grund, warum wir als ÖBB diese schöne Weihnachtstradition und Kooperation mittlerweile zum 38. Mal unterstützen", sagt Klaus Garstenauer, Vorstand der ÖBB Personenverkehr AG.

Zu folgenden Zeiten kann das Friedenslicht am 24. Dezember an diesen Wiener Bahnhöfen abgeholt werden:

Floridsdorf: 08:00 - 12.00 Uhr und 12:30 - 15:00 UhrHauptbahnhof: 06:45 - 22:30 UhrHeiligenstadt: 07:45 - 12:00 Uhr und 12:45 -15:15 UhrMeidling: 06:45 - 22:25 UhrWien Mitte: 08:30 - 13:00 Uhr und 13:30 - 15:30 UhrPraterstern: 08:30 - 12:30 Uhr und 13:00 - 15:00 UhrWestbahnhof: 08:00 - 17:00 Uhr