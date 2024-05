Großeinsatz nach versuchtem Banküberfall in Wien

Ein Unbekannter ging in die Bankfiliale in Floridsdorf und forderte Geld. Entgegen ersten Meldungen wurden keine Geiseln genommen.

Die Wiener Polizei bestätigte, dass es in Floridsdorf am Freitagvormittag zu einem versuchten Bankraub kam. Der noch unbekannte Räuber soll in die Bankfiliale gegangen sein und dort "Geld oder es scheppert" zu einem Mitarbeiter gesagt haben.

Die Angestellten sollen der Forderung aber nicht nachgekommen sein und "sicher nicht" gesagt haben. Daraufhin machte sich der Unbekannte wieder aus dem Staub.

Eine Großfahndung in Floridsdorf wurde sofort eingeleitet, war vorerst aber erfolglos.

#Aktuell läuft in Floridsdorf ein größerer Einsatz nach einem versuchten Bankraub. Entgegen einigen Berichten stellen wir klar, dass es zu keiner Geiselnahme gekommen ist! #w1705 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) May 17, 2024

Die ÖBB mussten den Zugverkehr in Floridsdorf wegen einer behördlichen Sperre vorübergehend einstellen. Inzwischen fahren die Züge aber wieder planmäßig.

Weitere Infos folgen