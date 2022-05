''Geister-Fiaker'' raste durch die City

Die Pferde rissen sich nach einem Unfall los und galoppierten Richtung Innenstadt.

Wien. Szenen wie in einem Hollywood-Blockbuster spielten sich am Samstagvormittag in der Wiener Innenstadt ab.

Ein Autofahrer wollte in der Landstraßer Hauptstraße ein Fiakergespann, das ohne Fahrgäste unterwegs war, überholen und touchierte das Gefährt.

Galopp. Während der Chauffeur (35) dabei von der Kutsche stürzte, mehrere Meter mitgeschleift wurde und schwer verletzt liegen blieb, galoppierten die weißen Pferde mit dem herrenlosen Gespann davon. Die Tiere trabten danach am Einkaufscenter The Mall vorbei über die Brücke des Wienflusses bis zum Stubenring. Dort stießen die Pferde gegen das Heck eines Autos, das an einer roten Ampel stand, und wurden samt Gefährt von der Polizei und Passanten gestoppt.

Danach wurden die leicht verletzten Tiere von einem Transporter abgeholt und das Fiakergespann von der Feuerwehr abtransportiert.