Geisterfahrer gestoppt: Beifahrerin gab sich als Lenkerin aus

Der stark rauchende Pkw fiel einer Polizeistreife auf der A23 auf.

Ein 24-Jähriger samt Beifahrerin waren am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr Richtung Süden in der Höhe des Verteilerkreises auf der A23 unterwegs. Als Beamte in einem Streifenwagen bemerkten, dass das Auto stark rauchte, versuchten sie den Fahrer anzuhalten. Doch anstatt zu stoppen, gab der junge Lenker Gas und fuhr auf einer Auffahrtsrampe gegen die Fahrtrichtung von der Autobahn ab.

Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und konnten den mit laufenden Motor abgestellten Pkw im Bereich der Grenzackerstraße entdeckten.

Tatsächlicher Lenker ausgeforscht

Die 22-jährige Beifahrerin, die noch beim Auto stand, gab an, gefahren zu sein, von dem 24-Jährigen fehlte jede Spur. Da die Polizisten und andere Zeugen im Auto eindeutig einen Mann hinter dem Steuer erkennen konnten, wurde nach dem tatsächlichen Fahrer gesucht. Dieser konnte schließlich ausgeforscht werden. Es stellte sich heraus, dass Lenker keinen Führerschein besaß. Außerdem soll er auf seiner Flucht aufgrund der riskanten Fahrweise mit anderen Autos kollidiert sein.

Der 24-Jährige wurde wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung und verkehrsrechtlichen Übertretungen angezeigt. Aufgrund der schweren technischen Mängel am Fahrzeug wurden die Kennzeichen abgenommen. Die 22-jährige Beifahrerin hatte offene Verwaltungsstrafen in fünfstelliger Höhe, welche sie aber begleichen konnte.