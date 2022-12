Gleich zwei Raubüberfälle mit Schusswaffen in Wien-Favoriten

Trafik und Tankstelle in Laxenburger Straßen überfallen

Zwei bewaffnete Raubüberfälle haben sich am Montagabend in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten ereignet. Um kurz nach 17.30 Uhr wurde zuerst eine Trafik von einem Unbekannten mit einer silbernen Schusswaffe überfallen. Nur wenige Stunden später wiederholte sich in einer Tankstelle das Geschehen, als ein Mann um kurz vor 23.00 Uhr mit einer schwarzen Pistole Bargeld forderte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungen entkamen der Polizei zufolge beide Täter unerkannt.

Der Täter in der Trafik verlangte zuerst Zigaretten, bevor er eine silberne Faustfeuerwaffe zückte und Geld forderte. Sein Gesicht war von einer FFP2-Maske bedeckt. Nach der Tat gelang ihm die Flucht, niemand wurde verletzt. Auch der Tankstellenräuber wollte erst Zigaretten, bevor er eine schwarze Pistole zeigte und Bargeld verlangte. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger hielt er sein Gesicht hinter einem Schal versteckt. Er floh ebenso unerkannt mit Geld und Zigaretten. Auch bei diesem Überfall kam niemand zu Schaden, das Landeskriminalamt ermittelt.