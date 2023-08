Großeinsatz in Seestadt Aspern: Person droht zu ertrinken

Die Feuerwehr bestätigt oe24, dass nach einem Notruf mehrere Taucher im See der Seestadt Aspern eine vermisste Person suchen.

Großeinsatz mitten in der Seestadt Aspern. Im Badesee dürfte eine Person verschwunden sein. Deshalb gab es einen Notruf und die sofortige Alarmierung von Rettung, Polizei und Feuerwehr.

Ein oe24-Lesereporter berichtet, dass Migranten dort gebadet haben und nun jemanden vermissen dürften. Viele junge Afghanen und Syrer stehen am Ufer, auch viele Schaulustige. Währenddessen suchen die Taucher nach der Person. Die Feuerwehr bestätigt den Großeinsatz. oe24 zeigt die Leserfotos vom See in der Seestadt hier.

Gefährlicher See: Bereits mehrere Todesfälle

Erst vergangenes Jahr ist ein junges Mädchen in diesem See ertrunken. Denn am Ufer ist der See niedrig, doch dann geht es steil hinab. Der Untergrund - Kieselsteine - bietet wenig Halt. Wer ins Rutschen gerät und nicht schwimmen kann, ist gefährdet.

