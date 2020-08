Gürtel-Pool kostete 11.800 Euro pro Tag

Am Montag wird das Schwimmbecken auf der Gürtelkreuzung abgebaut.

Kurzes Vergnügen: Nach nur drei Wochen findet die Gürtelfrische West ein Ende. Ab Montag bleibt der Pool zwischen den Gürtelfahrbahnen auf der Höhe Felberstraße endgültig geschlossen. Der kostspielige Umzug in den Auer-Welsbach-Park fällt nämlich ins Wasser, wie ÖSTERREICH berichtete.

Kostenfalle. Rechnet man nach, kostete der unübliche Badespaß bisher 260.000 Euro. 150.000 Euro kamen von den beteiligten Bezirken Rudolfsheim-Fünf haus und Neubau. Die verbleibenden 110.000 für die Verkehrsberuhigung kamen aus dem Budget der grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein. Jene wurden aber offiziell nie veranschlagt. Somit verschlang der Pool täglich 11.800 Euro.

Notbremse. Für den angeblichen Umzug in den Auer-Welsbach-Park am Technischen Museum sollten weitere mindestens 80.000 Euro f ließen. Der Pool sollte dort von 5. September bis zur Wahl am 11. Oktober ein zweites Zuhause finden.

Eine ÖSTERREICH-Recherche brachte das Projekt zu Fall - die Übersiedlung wäre illegal. Denn besagter Park gilt als Landschaftsschutzgebiet. Diese Sorge ist nun jedoch hinfällig, denn der Pool geht nicht in die Verlängerung. "Die Stadt wird den Notstecker gezogen haben", mutmaßt Manfred Juraczka (ÖVP) über den Grund des abrupten Endes. Er hofft "man kann sich jetzt wieder den richtigen Problemen widmen".