Häftling crasht bei Fluchtversuch auf Moped mit Bim

Die Justizwachebeamten fixierten den 24-Jährigen am Boden und brachten ihn anschließend zurück in das Fahrzeug der Justiz.

Wien. Am Donnerstag versuchte ein 24-Jähriger Häftling (Stgb.: Serbien), aus einer niederösterreichischen Justizanstalt, im Zuge einer ärztlichen Behandlung in einem Wiener Krankenhaus, zu fliehen. Vor dem Krankenhaus in der Taborstraße soll sich der 24-Jährige von den Justizwachebeamten losgerissen haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Ein 31-Jähriger Mann, welcher offensichtlich als Fluchthelfer fungierte, wartete mit seinem Moped unweit von dem Justizwagen. Der 24-jährige stieg auf das Moped auf und sie flüchteten in Richtung Innenstadt. Bei der nächsten Kreuzung musste der Lenker aufgrund einer querenden Straßenbahn anhalten. Die Justizwachebeamten konnten in dem Moment durch Erfassen des hinteren Teils des Mopeds die beiden stoppen. Das Moped fiel samt den beiden Männern um und kollidierte mit der Straßenbahn.

Justizwachebeamter leicht verletzt

Die Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt, die Personen blieben unverletzt. Die Justizwachebeamten fixierten den 24-Jährigen am Boden und brachten ihn anschließend zurück in das Fahrzeug der Justiz. Der Mopedlenker wurde von Passanten festgehalten bis zufällig vorbeifahrende Beamte der Wiener Polizei den 31-Jährigen vorläufig festnahmen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 31-Jährige in eine Wiener Justizanstalt gebracht. Durch den Vorfall wurde ein Justizwachebeamter leicht verletzt.