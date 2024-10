Halloween: So feiert Wien die Grusel-Nacht

Am Donnerstag sind in Wien die Monster los - die ganze Stadt verfällt ins Halloween-Fieber. Für Kurzentschlossene und alle anderen gibt es hier noch die wichtigsten Party-Tipps.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist wieder Halloween. Egal, ob es einem gefällt oder nicht: Dieses Event hält jedes Jahr die ganze Stadt in Atem. Schaurig-schöne Halloween-Events sorgen für gruseligen Spaß. oe24 hat die besten Party-Tipps.

Größter Halloween Rave Wiens

Für eine Nacht wird die Ottakringer Brauerei zum Geisterschloss, wenn das Wiener Kollektiv "Kein Sonntag Ohne Techno" am Donnerstag ab 22 Uhr zum größten Halloween-Rave der Stadt laden. Die Gäste der Kult-Party sind eingeladen sich in die ausgefallensten Kostüme zu werfen und bis in die frühen Morgenstunden zu tanzen. Nationale und internationale DJs servieren auf vier Floors den feinsten Techno.

Halloween Special im U4

Nicht weniger kultig geht es in der wohl gruseligsten Nacht des Jahres im Club U4 bei der Station Meidlinger Hauptstraße zu. Auf alle Nachtschwärmer warten gewaltige Dekorationen, Bloody Welcome Shots und eine Cocktail Happy Hour bis Mitternacht. Für Stimmung sorgen Hits, Hip Hop und Good Time Classics.





Rock & Metal Zombieball

In der Szene Wien öffnen sich am Donnerstag die Tore des Wiener Rock und Metal Zombieballs. Die Besucher können in die finsteren Klänge von erstklassigen Bands eintauchen, darunter die energiegeladenen Rhythmen von Dymytry aus Tschechien, den düsteren Melodien von Vulvarine sowie Chaos Inside, Vertilizar und Vampy Pop aus Österreich. Nach dem musikalischen Spektakel wartet die ultimative Aftershowparty mit DJ Rokko Ramirez.

Bunter Zirkus in der Arena

Es gibt eine neue gruselig-originelle Halloween-Party in Wien. Am 31. Oktober verwandelt "The Circus", Österreichs größte Gay Party, die Arena Wien in ein Spukhaus voller Tricks, Leckereien und Verlockungen. Egal, ob man schwul, hetero oder irgendwo dazwischen ist, alle coolen Typen (und Fledermäuse) sind bei diesem Monster Mash willkommen! Um 1:30 Uhr gibt es eine bezaubernde Drag-Eröffnungsshow mit der legendären Tamara Mascara.





Die Hölle auf Erden

"Welcome to Hell" lautet das diesjährige Motto in der Pratersauna und dem VIE i PEE. Mit nur einem Ticket kann man zu Halloween gleich beide Clubs besuchen. Insgesamt 13 DJs werden der Partymeute auf vier Floors richtig einheizen - Halloween Deko und Special Drinks inkusive.

Je schriller, fürchterlicher, ausgefallener, durchgeknallter, desto besser: Zu Halloween ist in Wien fast alles erlaubt!