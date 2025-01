Hasel und Erle quälen Allergiker

Auch 2025 startet die Pollensaison wieder früher. Die ungewöhnlich hohen Temperaturen lässt im Jänner die Pollenbelastung durch Hasel und Erle steigen.

Allergiker aufgepasst: Hasel und Erle treiben bereits im Jänner ihr Unwesen. Die hohen Temperaturen sorgen schon jetzt für eine höhere Pollenbelastung.

In der Pollenfalle auf dem Dach der Medizinischen Universität Wien werden erhebliche Konzentrationen von Hasel- und Erlenpollen registriert. "Die sind für Allergiker relevant, das sind die Frühblüher, die ersten Pflanzen in der Saison, die blühen, und die starten jetzt durch bei der Wetterlage, die wir gerade haben", erklärt Biologe Maximilian Bastl vom Pollenservice der MedUni Wien.

Sommer, Sonne, Sonnenschein

Aufgrund der Temperaturen im Bereich von fünf bis acht Grad und der Sonne wird die Pollenbelastung in Wien wahrscheinlich weiter wachsen. „Mit den Temperaturen, die wir jetzt haben, ist die Blühbereitschaft schon gegeben, es blühen auch schon vereinzelte Pflanzen, und deswegen wird schon vermehrt Pollen freigesetzt“, so Bastl gegenüber dem ORF.

Kälte als Rettung

Normalerweise sollten Temperaturen bis zu 13 Grad erst im März vorkommen. In Wien hatte man sie bereits am Wochenende erreicht. Für die Pollenallergiker heißt es am Freitag wieder aufatmen, da es wieder kälter werden soll und der Pollenflug somit eingeschränkt wird. Aber die Verschnaufpause wird nicht lange anhalten, denn im März und April folgen Esche und Birke.