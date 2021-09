Auf der Haustiermesse Wien gibt es nicht nur bei mehr 150 Ausstellern alles für Hund, Katze, Nager und Terraristik zu kaufen, jede Menge Shows, eine Katzenausstellung, Mitmachaktionen und Vorträge, sondern dieses Jahr auch einen Impfbus.

Jeder der sich im Rahmen der Aktion impfen lässt bekommt ab 11h - 2 Euro Ermäßigung auf die Erwachsenen - Tageskarte an der Tageskasse und ab 15:30h gratis Eintritt. "Ich spendiere den neuen Impflingen die Karten, weil es mir nicht nur persönlich wichtig ist, dass wir alle gesund und munter bleiben sondern ich als Veranstalter naturgemäß an einer möglichst hohen Durchimpfungsrate interessiert bin! Damit die Pandemie möglichst schnell endgültig besiegt werden kann!", so Veranstalter Dobernig Alexander.