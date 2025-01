Heftige Schlägerei und Messerattacke unter Syrern wegen Geldschulden

Gleich mehrere Streifen mussten in den 2. Wiener Bezirk ausrücken.

Eine Gruppe junger Männer löste am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr im Bereich der Prater Hauptallee einen Großeinsatz aus. Laut Zeugen sollen rund 15 Personen an der Schlägerei am Oswald-Thomas-Platz beteiligt gewesen sein.

Als gleich mehrere Streifenwagen der Polizei eintrafen, wurden drei Verletzte entdeckt. Ein Opfer hatte eine Stichwunde, war aber nicht in Lebensgefahr. Der junge Mann musste mit der Rettung ins Spital. Die mutmaßliche Tatwaffe war nach dem Vorfall allerdings nicht auffindbar.

Hauptverdächtiger in der Nähe des Tatortes gefasst

Aufgrund einer Sofortfahndung konnte ein Hauptverdächtiger, ein 21-jähriger Syrer, in der Nähe des Tatortes gefasst und festgenommen werden. Zeugen konnten ihn zweifelsfrei identifizieren. Fünf weitere Tatverdächtige, die an dem Raufhandel beteiligt gewesen sein sollen, konnten ebenfalls angehalten und angezeigt werden.

Erste Befragungen ergaben, dass sich die Verletzten zu einer Aussprache wegen Geldschulden getroffen hatten, als sie plötzlich angegriffen wurden. Weitere Ermittlungen zu der Auseinandersetzung laufen.