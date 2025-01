Im Februar ist bei Le Burger der (Mehl-)Wurm drin

Das Wiener Familienunternehmen "Le Burger" wartet von 1. bis 28. Februar mit einer mutigen - aber köstlichen! - Mehlwurm-Burger-Kreation namens "Wormwich" auf.

"Wormwich" heißt die neueste Burger-Kreation des Wiener Familienunternehmens "Le Burger". Das Besondere daran: Er ist weder vegetarisch noch mit Rind, Huhn, Schwein oder Fisch gefüllt. Das Patty besteht aus einer (bis dato) nicht herkömmlichen Proteinquelle - Mehlwürmer! Die Macher nehmen damit einmal mehr ihre Vorreiterrolle in Sachen gelebter Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der heimischen Gastronomie ein.

© Le Burger ×

Was die wenigsten wissen: Mehlwürmer haben einen geringeren ökologischen Fußabdruck als herkömmliche Fleischquellen. Sie benötigen weniger Land, Wasser und Futter und stoßen weniger Treibhausgase aus als andere Nutztiere. Zudem sind sie reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralien - und damit eine gesunde und nahrhafte Alternative zu herkömmlichen Fleischprodukten.

© Robin Consult ×

"Mehlwürmer liefern große Mengen an hochwertigem Eiweiß (45-60 %), ungesättigten Fettsäuren (30 %), essenziellen Nährstoffen wie Eisen, Magnesium, Zink, Kalzium und Vitaminen wie Vitamin B12. Dazu kommt, dass das neue Superfood eine echte Eiweißbombe und damit auch ein gesunder Sattmacher ist", erläuterte COO Daniel Chuchlik. Serviert wird der "Wormwich" auf einem Brioche Bun mit Mayonnaise, Eisbergsalat, Tomaten, Röstzwiebeln und Ketchup. Er ist vom 1. bis zum 28. Februar in allen Le Burger Restaurants in ganz Österreich und München zum Preis von 9.50 Euro erhältlich.