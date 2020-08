Einen Polen, der im Waggon eingeschlafen war, wollte ein U-Bahn-Fahrer aufwecken, als plötzlich alles eskalierte.

Für einiges Aufsehen sorgte am frühen Freitagnachmittag ein Tumult rund um einen betrunkenen, halb nackten Polen: Der 53-Jährige war in der U1 eingeschlafen und schnarchte in der Endstation Alaudagasse in Favoriten (nur jeder zweite Zug fährt nach Oberlaa weiter) vor sich hin.

Als der U-Bahn-Fahrer, der die Waggons kontrollierte, den Mann entdeckte, weckte er die Schlafmütze auf. Der Pole reagierte darauf äußerst aggressiv: Mit einer Schere bedrohte der Tobende, der kein T-Shirt, keine Schuhe und nur eine Dreiviertelhose trug, den Chauffeur, der sich daraufhin in die Fahrerkabine flüchtete und die Polizei alarmierte.

© Viyana Manset Haber

Halbnackter wollte auf Passanten einstechen

Indes drohte die Situation um den aufgeweckten Trinker zu eskalieren: Mit der Schere ging er jetzt auf dem Bahnsteig auf einen unbeteiligten Fahrgast los und wollte auf ihn einstechen. Mehrere couragierte Zeugen bereiteten dem Spuk schon vor Eintreffen der Streifenbeamten, der Diensthundeabteilung und der Besatzung eines Sonderfunkwagens ein Ende, indem sie den Polen und festhielten.

Der Scherenmann, bei dem erstaunlicherweise nur 1 Promille festgestellt wurde, wurde vor den Augen Dutzender Passanten festgenommen. Über seine (strafrechtliche) Zukunft entscheidet die Staatsanwaltschaft.(kor)