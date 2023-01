× Irre: Badevergnügen prägt den Jahreswechsel

In Stammersdorf hatte es am Neujahrstag um 15 Uhr noch 10,6 Grad plus.

Wien. Die Postings von ORF-Meteorologen Marcus Wadsak sorgten am Neujahrstag für Debatten auf Twitter: Am Hausberg der Wiener, in Puchberg am Schneeberg, hatte es stolze 19,7 Grad plus – laut Wadsak ein Allzeitrekord.

Laut Daten der ZAMG war es in Wien auch nicht gerade frostig: Gegen 15 Uhr wurden an der Messstelle Stammersdorf 10,6 Grad gemessen. Und da kam Wadsaks zweites Posting gerade recht: An der Alten Donau gingen die Neujahrsschwimmer ins gar nicht so kühle Nass.

Eisschwimmer Köberl: Prosit am Badeschiff.

Sie waren freilich nicht die allerersten Schwimmer des Jahres: Am Badeschiff am ­Donaukanal planschte Eisschwimmer Josef ­Köberl ins neue Jahr.