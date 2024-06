Justin Bieber neuer Stammgast im Vienna City Beach Club

Nach dem Hochwasser dürfen sich Fans der Strand-Location an der neuen Donau über einen neuen Stargast freuen.

Wiens kultige Strand-Location Vienna "Vienna City Beach Club" wurde glücklicherweise vom Hochwasser verschont. Zahlreiche Tiere aus der Umgebung aber leider nicht. Und so kam es, das der coole Club einen neuen Stammgast hat. Ein Bieber dürfte durch die Fluten seines natürlichen Habitats beraubt worden sein und sucht jetzt Zuflucht im VCBC.

Via Facebook rief Betreiber Maximilian Breckner-Bachmann jetzt dazu auf, für den neuen Gast einen Namen zu finden. Und siehe da - den meisten Zuspruch bekam der Name "Justin Bieber". Somit sieht es wohl so aus, dass der Vienna City Beach Club ab sofort Justin Bieber zu seinen Stammgästen zählen darf.

Vienna City Beach Club © VCBC ×

Aber nicht nur Wasserratten haben hier ihren Spaß - auch die Party Community kommt bei den kommenden Events voll und ganz auf ihre Rechnung:

5. Juni, 18 Uhr: Crazy

Crazy 7. Juni, 18 Uhr: Legends mit DJ Observer & Co.

Legends mit DJ Observer & Co. 8. Juni, 17 Uhr: Puppenhouse mit Star-DJanes

Puppenhouse mit Star-DJanes 9. Juni, 15 Uhr: Mojo - Africa-House-Event mit Danny Murano & Co.

Der Vienna City Beach Club eignet sich bestens, um sommerliche Tage am Wasser bei einer großen Auswahl an Cocktails, Drinks und Speisen zu genießen und direkt in der Sonne mit den Füßen im Sand zu coolen Beats in den Sonnenuntergang zu tanzen.

Elian Dust © VCBC ×

Dazu geben sich Star-DJs wie Elian Dust dort regelmäßig die Ehre und verleihen der Wiener Donauinsel ein wenig Ibiza-Flair.