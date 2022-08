× Kellermayr-Gedenkstätte zerstört: Jetzt reagiert die Polizei

Samstagfrüh wurde die Gedenkstätte für Kellermayr am Stephansplatz zerstört.

Noch Tage nach dem tragischen Tod von Lisa-Maria Kellermayr lagen zahlreiche Briefe, Kerzen, Blumen und Fotos zu ihrem Gedenken vor dem Wiener Stephansdom auf. Bis zum Samstagmorgen: Eine Unbekannte tat das Undenkbare -und zerstörte die eingerichtete Gedenkstätte quasi im Vorbeigehen.

Schockvideo. In den sozialen Medien kursiert ein Video der schockierenden Tat: Seelenruhig geht die Frau auf die auf liegenden Gedenksachen zu und zerstört sie mit Anlauf und mehreren Tritten brutal. Um kurz nach sechs Uhr früh flogen Kerzen, Laternen und Co. durch die Luft - was blieb, war Verwüstung.Über die Täterin und die Hintergründe der Tat ist nichts bekannt.

Polizei reagiert

Am Sonntag nahm nun die Wiener Polizei zum Video Stellung. "Ja, haben wir gesehen. Der Vorfall wurde durch unsere Kolleg*innen schriftlich dokumentiert und an die STA weitergeleitet", so die LPD Wien auf Twitter. Vorerst wurde nach Paragraph 103 der Strafprozessordnung Anzeige erstattet.

© Twitter ×

© Twitter ×

Solidarität. Am Samstagabend setzten einige Wiener ein starkes Zeichen -und richteten die Gedenkstätte wieder auf. Unter ihnen: Kellermayr-Lichtermeer-Veranstalter Daniel Landau.