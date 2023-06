Klima-Kleber blockieren Wiener Ringstraße

Aktivisten der "Letzten Generation" blockieren am Mittwochvormittag die Wiener Ringstraße. Es kommt derzeit zu Verzögerungen im Frühverkehr.

Die Protestwelle der Klimakleber scheint in die nächste Runde zu gehen: Nachdem es einige Wochen still im die Aktivisten der "Letzten Generation" war, demonstrierten sie am Donnerstagvormittag mitten auf der Wiener Ringstraße und legten damit den kompletten Frühverkehr lahm.

Ihre Forderungen bleiben Tempo 100 auf den heimischen Autobahnen und den Stopp neuer Öl- und Gasbohrungen.

#Aktuell findet auf der Ringstraße eine nicht ordnungsgemäß angezeigte Kundgebung statt. Unsere Kolleg*innen sind bereits vor Ort. Wir bitten großräumig auszuweichen. Die @wienerlinien und der Fahrradverkehr sind derzeit nicht beeinträchtigt. #w2806 #Verkehrsinformation — POLIZEI WIEN (@LPDWien) June 28, 2023

Der Verkehr wird mittlerweile bei der Staatsoper umgeleitet.