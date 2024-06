Klima-Shakira muss 6 Wochen ins Gefängnis

Klima-Kleber Anja Windl und Laila Fuisz traten eine Ersatzhaftstrafe an.

Nachdem am Montag drei Männer der Letzten Generation nach dem Farb-Anschlag auf ein Klimt-Bild ihre Ersatzhaftstrafe angetreten haben, folgten am gestrigen Dienstag zwei junge Frauen nach: Anja Windl (27) und Laila Fuisz (23) werden voraussichtlich 42 Tage in einer Zelle verbringen.

“Das, was mir Panik macht, ist nicht die Haftstrafe. Es ist die eskalierende Klimakatastrophe. Ganz Süddeutschland, Regionen in Ober- und Niederösterreich und Vorarlberg stehen unter Wasser - und wir, die das verhindern wollen, werden weggesperrt”, sagte Anja Windl.

????????Am heutigen "Welt-Umwelt-Tag" befinden sich nun fünf Klimaschützer:innen in Haft.



???? Anja Windl & Laila Fuisz werden mehrer Wochen in einer Zelle verbringen. Und das, während ganz Süddeutschland, OÖ, NÖ und Vorarlberg von Klimakatastrophenunwettern überschwemmt wird. pic.twitter.com/yrLLYlN8JD — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) June 5, 2024

“Wir rasen auf eine drei Grad heißere Welt zu. Eine drei Grad heißere Welt bedeutet das Ende der menschlichen Zivilisation. Das ist keine Behauptung von mir, das sagte Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, einer der renommiertesten Klimaforscher der Welt in der ZIB 2 [1]. Was sind ein paar Wochen in einer Zelle gegen den Verlust von allem, was mir lieb ist?”, fragte sich Laila Fuisz (23), wenige Stunden vor ihrem Haftantritt.